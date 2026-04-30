В США хотят полностью запретить машины из одной страны Сенат США инициировал блокировку импорта машин и запчастей из Китая

В США хотят полностью запретить поставки в страну автомобилей, автозапчастей и программного обеспечения китайского производства, передает NBCNews.com. Авторами идеи стали республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин. По словам Морено, соответствующая инициатива исключает даже временный ввоз таких машин.

Таким образом мы герметично закрываем американский рынок от китайской автомобильной промышленности, — отметил он.

Отмечается, что Минторг США уже выпустил административное постановление, ограничивающее ввоз такой продукции. Однако, как указано в публикации, Морено и Слоткин настаивают на том, чтобы ограничения получили полноценную законодательную поддержку.

Эту позицию одобрили более 70 демократов из Палаты представителей, которые направили президенту Дональду Трампу письмо с призывом полностью закрыть американский рынок для автопроизводителей из Китая. Причем данная инициатива появилась всего за несколько недель до запланированной на середину мая встречи главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые пошлины в размере 100% на импорт брендированных и запатентованных лекарств. Данная мера направлена на то, чтобы побудить производителей медикаментов переносить производство на территорию США и наращивать выпуск продукции за океаном.