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12 июня 2026 в 23:41

Экс-министр ДНР подтвердил факт покушения и назвал виновных

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук обвинил Украину в покушении на него

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил ТАСС, что покушение на него имеет признаки украинского участия. Он назвал факторы участия Киева устойчивыми.

Признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив, — сказал Пинчук.

Ранее сообщалось о взрыве в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, после того, как ему принес посылку курьер. Взрывом выбило стекла на первом этаже дома и повредило входную дверь. Информации о пострадавших нет.

До этого стало известно, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Также глава ФСБ Александр Бортников заявил, что СБУ и неонацистские организации не снижают вербовочную активность в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, кураторы в первую очередь нацелены на вовлечение молодежи в подготовку диверсий, терактов и сбор информации о военных объектах.

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