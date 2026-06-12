Экс-министр ДНР подтвердил факт покушения и назвал виновных

Бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил ТАСС, что покушение на него имеет признаки украинского участия. Он назвал факторы участия Киева устойчивыми.
Признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив, — сказал Пинчук.
Ранее сообщалось о взрыве в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, после того, как ему принес посылку курьер. Взрывом выбило стекла на первом этаже дома и повредило входную дверь. Информации о пострадавших нет.
До этого стало известно, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Также глава ФСБ Александр Бортников заявил, что СБУ и неонацистские организации не снижают вербовочную активность в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, кураторы в первую очередь нацелены на вовлечение молодежи в подготовку диверсий, терактов и сбор информации о военных объектах.