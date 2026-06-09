Глава ФСБ рассказал об интересах украинских спецслужб в СЗФО Бортников: Украина не снижает вербовочную активность в отношении жителей СЗФО

Украинские спецслужбы не снижают вербовочную активность в отношении жителей Северо-Западного федерального округа, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По его словам, их в первую очередь интересует молодое поколение.

Не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь, молодых людей с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий, сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи, — объяснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что России необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру. Глава государства подчеркивал, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.