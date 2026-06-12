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12 июня 2026 в 19:57

ТАСС: в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука прогремел взрыв

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В доме экс-министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука в Новой Москве прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово.

В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв, — говорится в сообщении.

По уточненным данным, взрывом выбило стекла на первом этаже дома и повредило входную дверь. Угрозы жизни Андрея Пинчука нет, и пострадавших в результате происшествия, по информации оперативных служб, не зарегистрировано.

Андрей Пинчук занимал пост первого министра государственной безопасности Донецкой Народной Республики с июля 2014 года по март 2015 года. Он также является Героем ДНР.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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