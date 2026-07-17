Охвативший целый ангар в Новой Москве пожар грозит уничтожить фуры В Новой Москве загорелся складской ангар на площади 180 кв. метров

Складской ангар загорелся в Троицком административном округе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Предварительно, площадь пожара составляет 180 квадратных метров, при этом существует угроза распространения огня на грузовые автомобили и соседние здания.

Предварительно, в деревне Красная Пахра горит складской ангар по всей площади. Существует угроза перехода огня на соседние здания и припаркованные фуры, — сказал собеседник агентства.

Ранее пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 получили травмы. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

До этого в подмосковных Бронницах полностью потушили пожар на территории промышленной зоны. Возгорание охватило площадь в 3,1 тыс. квадратных метров.

Также жителя Ростовского района Ярославской области приговорили к 8,5 года лишения свободы за поджог дома матери сотрудницы полиции. По версии следствия, мужчина решил сжечь жилище соседки, полагая, что именно из-за сообщения ее дочери к нему домой пришли с обыском.