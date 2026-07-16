Мужчина сжег дом матери полицейской из-за мести

Жителя Ростовского района Ярославской области приговорили к 8,5 годам лишения свободы за поджог дома матери сотрудницы полиции, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. По версии следствия, мужчина решил сжечь жилище соседки, полагая, что именно из-за ее сообщения дочери к нему домой пришли с обыском.

Суд установил, что в мае прошлого года в доме подсудимого прошел обыск, после чего он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пришел к дому соседки, облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая проснулась от запаха дыма и треска пламени и успела самостоятельно покинуть жилище, однако пожар полностью уничтожил ее дом, а также соседнее строение. В суде мужчина отрицал умысел на убийство, заявляя, что хотел лишь проучить соседку и уничтожить ее имущество.

Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей 1,1 млн рублей в качестве возмещения ущерба и 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, а в пользу соседа, чей дом также сгорел, — 661 тыс. рублей. Мужчина признан виновным в покушении на убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в селе Большая Джалга Ставропольского края мужчина напал с ножом на женщину, затем поджег летнюю кухню, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Конфликт произошел из-за интереса мужчины к дочери женщины.