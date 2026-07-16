При пожаре в детском доме сгорели 11 человек

При пожаре в детском доме сгорели 11 человек Сильный пожар в детском доме Алжира унес жизни 11 человек

Пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 пострадали, передает Tunisie Numerique. Как сообщает источник, причины возникновения пожара пока не уточняются.

Возгорание произошло утром. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Пострадавшие с разной степенью ожогов госпитализированы в ближайшие больницы, им также оказывается психологическая помощь, — говорится в публикации.

Ранее в американском штате Мэриленд собака случайно включила тостер, что привело к пожару в доме. Возгорание произошло, когда хозяев не было дома. Соседи успели вынести из горящего здания двух собак, однако еще двух питомцев спасти не удалось.

До этого крупный пожар охватил знаменитый лес Фонтенбло под Парижем, огонь распространился почти на 2 тыс. гектаров. К тушению привлекли 850 пожарных и несколько единиц авиационной техники, причина возгорания пока не установлена. Лес раскинулся вокруг замка Фонтенбло, в котором располагалась королевская и императорская резиденция. Во дворце жили 34 правителя Франции, включая Наполеона Бонапарта, Людовика XV и Генриха IV.