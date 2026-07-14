Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация Крупный пожар охватил почти 2 тыс. гектаров леса Фонтенбло под Парижем

Крупный пожар охватил знаменитый лес Фонтенбло под Парижем, огонь распространился почти на 2 тыс. гектаров, сообщает телеканал BFMTV. К тушению привлечены 850 пожарных и несколько единиц специальной авиационной техники, причина возгорания пока не установлена.

С начала лета полиция Франции уже задержала 32 человека по подозрению в поджогах. Лес раскинулся вокруг замка Фонтенбло, в котором располагалась королевская и императорская резиденция. Во дворце жили 34 правителя Франции, включая Наполеона Бонапарта, Людовика XV и Генриха IV.

Лесные пожары бушуют на юге Франции в департаментах Эро, Од, Буш-дю-Рон и Восточных Пиренеях, что обусловлено аномальной жарой. В настоящее время один человек числится пропавшим без вести, а около 2,5 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.

Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил, что с начала пожароопасного сезона во Франции выгорело около 14,5 тыс. гектаров леса из-за крупнейших пожаров в республике почти за два десятилетия. Эта площадь в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.