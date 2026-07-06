Юг Франции охватил крупнейший за 20 лет пожар

С начала пожароопасного сезона во Франции выгорело около 14,5 тыс. гектаров леса из-за крупнейших пожаров в республике почти за два десятилетия, сообщил премьер-министр Себастьен Лекорню в ходе выступления в зале заседаний Национального собрания. Эта площадь в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Лесные пожары бушуют на юге Франции в департаментах Эро, Од, Буш-дю-Рон и Восточных Пиренеях, что обусловлено аномальной жарой, пишет газета Le Parisien со ссылкой на Государственный реестр лесных пожаров. В настоящее время один человек числится пропавшим без вести, а около 2,5 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения. Для борьбы с огнем задействовано около 2 тыс. сотрудников противопожарной службы. Национальная метеорологическая служба Франции объявила наивысший уровень угрозы.

Министерство сельского хозяйства ведет реестр лесных пожаров с 2006 года. Крупнейшим зафиксированным пожаром в истории Франции является лесной пожар в массиве Ланд де Гасконь в 1949 году, который привел к гибели 82 человек и охватил 50 тыс. гектаров леса.

Ранее сообщалось, что во Франции нагрузка на больницы из-за аномальной жары достигла уровня, сравнимого с пандемией коронавируса. Особенно остро ситуация ощущается в небольших городах, таких как Ангулем и Ла-Рошель, где число коек ограничено, а приток пациентов за последние дни вырос на 10–15%.