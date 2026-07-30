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30 июля 2026 в 18:58

Раскрыто, кто на Украине приказывал обстреливать мирные объекты в Донбассе

ТАСС: генерал ВСУ Грузевич лично отдавал приказы об обстрелах Донбасса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уволенный начальник штаба Сухопутных войск Украины генерал Александр Грузевич лично отдавал распоряжения об обстрелах гражданских объектов в ДНР и ЛНР в период конфликта в Донбассе с 2014 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства также назвал Грузевича главным идеологом «бусификации» и «мясных штурмов».

Сегодня стало известно, что занимаемую должность покинул главный идеолог «бусификации» — начальник штаба Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Грузевич. <...> Для жителей Донбасса он известен как военный преступник, который в годы АТО лично отдавал приказы на обстрелы гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение в сторону Доброполья в ДНР, планомерно подрывая логистические цепочки противника. После освобождения Светлого наступающие действуют на северо-западном направлении, что создает серьезные перебои в снабжении украинских сил.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны России сообщили, что артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов из группировки «Восток» ликвидировали опорный пункт ВСУ и центры управления беспилотниками в Запорожской области. В ходе разведки выявлены укрытия, огневые рубежи и места дислокации живой силы, после чего координаты целей были переданы операторам ударных коптеров.

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