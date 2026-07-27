В ГД ответили, сможет ли РФ взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе Депутат Толмачев: РФ будет сложно взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе

России будет трудно добиться возмещения ущерба от Украины за действия ВСУ в Донбассе, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он пояснил, что западные страны оказывают давление на множество международных организаций.

Вопрос о взыскании компенсации [с Украины за действия в Донбассе] пока что обсуждается юридическим сообществом. Исторические прецеденты есть: это репарации, которые платили союзники немецких преступников. Однако в случае с ними было официально признанное и обозначенное правительствами преступных режимов участие в войне на стороне гитлеровцев. Ни одна из современных западных стран официально не признает себя стороной конфликта и лицемерно делает вид, что она ни при чем. Поставки вооружений, финансирование, отправка военных инструкторов, наемников и консультантов, с точки зрения Запада, происходят сами по себе, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что в рамках международного права, применяемого ООН и другими организациями, предусмотрены меры ответственности государств за содействие в противоправных действиях против других стран. По словам депутата, российские следственные органы выявляют факты нарушения и документируют военные преступления.

Заставить западных преступников признать их участие в геноциде русского народа — крайне сложная задача. Многие международные органы, которые возникли после Второй мировой войны, в том числе как инструменты для возмездия нацистам, сегодня утрачивают свое влияние под давлением западных интересантов. Возможно, безоговорочная победа России над неонацизмом сможет изменить это положение вещей. Современное международное право опирается на иммунитет суверенных государств в отношении друг друга до тех пор, пока какая-либо страна не объявит о своей готовности выступить фигурантом. Однако для этого требуются прочные и неоспоримые доказательства вины, — заключил Толмачев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, а также в приграничных и тыловых районах России составил более 1 трлн рублей. По его словам, это лишь предварительные данные, так как расследование уголовных дел продолжается.