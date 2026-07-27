Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар

Покупателям должны возместить стоимость оплаченных товаров, которые сгорели на складах Wildberries в результате атак БПЛА, заявила NEWS.ru адвокат Екатерина Лебедева. Однако, по ее словам, это произойдет в том случае, если аналогичной продукции нет на других объектах.

После атак БПЛА на склады Wildberries в июле 2026 года вопрос об ответственности за сгоревший товар распадается на два разных обязательства. По ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели товара переходит к покупателю только с момента фактической передачи, а форс-мажорная оговорка Wildberries связывает лишь площадку и продавца. Поэтому если оплаченный заказ сгорел на складе до отгрузки, обязанность вернуть деньги или предоставить замену остается на реализаторе. Практика подтверждает: большинство граждан платит при получении и ничего не теряет, а по уже оплаченным заказам средства должны вернуть, если аналогичного товара нет на других складах, — пояснила Лебедева.

Она добавила, что для потребителей также действует статья 23.1 закона «О защите прав потребителей», которая предусматривает неустойку за просрочку возврата средств. По словам адвоката, вопрос, кто в конечном итоге понесет убытки — продавец или маркетплейс, решается в зависимости от даты приемки товара и наличия доказательств форс-мажорных обстоятельств.

С 7 июля у Wildberries действует редакция оферты № 98, относящая последствия ударов БПЛА к обстоятельствам непреодолимой силы. Она освобождает площадку от обязанности компенсировать утраченный товар, хотя основательница компании заявила, что маркетплейс не обязан, но прорабатывает добровольные выплаты. Юридически эта позиция уязвима для товара, принятого на склад до 7 июля: на момент приемки условие о форс-мажоре еще отсутствовало, и площадка изменила распределение рисков в одностороннем порядке уже после передачи товара на хранение, что дает продавцам основание для претензии и иска в арбитраж, — заключила Лебедева.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила о перестройке логистики компании в ответ на недавние атаки на склады. Так она стремится сократить задержки и сохранить высокий уровень обслуживания.