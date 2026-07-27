Каспийский трубопроводный консорциум снова начал прием нефти от грузоотправителей, сообщили в Минэнерго Казахстана в Telegram-канале. В том числе возобновлены операции по отгрузке энергоносителей через морской терминал в порту.

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, — уточнили в Минэнерго.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Киева на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). По его словам, эти удары являются «потенциально крайне опасными».

В МИД РФ до этого заявляли, что Украина стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК, и призывали мировое сообщество дать должную оценку этим действиям. Песков также подчеркивал, что, атакуя инфраструктуру КТК, Киев наносит удары не только по России, но и по Казахстану и Соединенным Штатам, поскольку среди акционеров консорциума присутствуют американские компании.