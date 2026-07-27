Путин заявил об огромной поддержке участников СВО Путин заявил, что участников СВО поддерживает весь российский народ

Весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы. По словам главы государства, бойцы героически сражаются за свою Родину. Запись трансляции идет на сайте нижней палаты парламента.

За Россию, за Отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество, — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морпехов во многом определяют динамику проведения спецоперации. Он отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены государственных наград, включая звания Героев России.

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