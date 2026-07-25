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25 июля 2026 в 18:04

Песков резко высказался об атаках Киева в Азовском и Черном морях

Песков назвал атаки Киева в Азовском и Черном морях энергетическим терроризмом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Киева на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), передает РИА Новости. По его словам, эти удары являются «потенциально крайне опасными».

Это, очевидно, энергетический [терроризм]: то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, — это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные, — сказал Песков.

В МИД РФ ранее заявляли, что Украина стоит за атаками на танкеры на морском терминале КТК, и призывали мировое сообщество дать должную оценку этим действиям. Песков ранее подчеркнул, что, атакуя инфраструктуру КТК, Киев наносит удары не только по России, но и по Казахстану и Соединенным Штатам, поскольку среди акционеров консорциума присутствуют американские компании.

До этого сообщалось, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке беспилотников. В результате погрузка нефти была приостановлена, а два танкера с международными экипажами получили повреждения.

Россия
Власть
Украина
атаки ВСУ
Дмитрий Песков
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