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26 июля 2026 в 13:34

«Союз МС-28» с экипажем приземлился в Казахстане

Фото: Global Look Press
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Корабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом успешно приземлился в Казахстане, сообщает Роскосмос в МАКСе. Они находились на МКС с 27 ноября прошлого года.

К месту посадки направились спасатели, которые помогут космонавтам выбраться из спускаемого аппарата. За несколько минут до приземления в Роскосмосе заявили, что экипаж вышел на связь и доложил об отличном самочувствии.

Ранее сообщалось, что Роскосмос достиг с американским космическим агентством договоренности о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. По словам директора госкорпорации Дмитрия Баканова, с НАСА удалось согласовать три ключевых пункта. По российской программе запланировано проведение 38 научных экспериментов.

Также первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров отметил, что Россия видит потенциал для кооперации с США в рамках лунных программ, куда входят создание стыковочных механизмов и навигация. Партнерство также затронет области космической медицины и биологии.

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