Спасатели эвакуировали мужчину после падения с 15-метровой скалы

Мужчина получил тяжелые травмы после падения со скалы на пляже «Инжир» в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По словам очевидцев, он оступился и сорвался с высоты около 15 метров.

Несмотря на сильные волны, спасателям удалось подойти к берегу на катере и эвакуировать пострадавшего. После этого мужчину передали бригаде медиков.

Ранее российского туриста Игоря Байера, пострадавшего во время спуска с горы на Памире, эвакуировали с туристической базы «Поляна Москвина» в Лахшский район Таджикистана. После этого путешественника планируется доставить автомобильным транспортом в Душанбе.

Также сообщалось, что спасатели эвакуировали 23-летнего жителя Сочи с высокогорного озера Кардывач после появления у него признаков сильного отравления. Операция продолжалась 18 часов, после чего пострадавшего вывезли с горной местности верхом на лошади.

До этого в ГУ МЧС России сообщили, что из жилого дома в подмосковном Егорьевске после взрыва газа спасатели вывели 28 человек, среди которых семеро детей. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших доставлены в больницу, их состояние медики квалифицируют как средней тяжести.