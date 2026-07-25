Развожаев раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь Развозжаев: при атаке ВСУ на Севастополь пострадали трое мирных жителей

Три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и 85-летняя женщина. В момент атаки все они находились на улице.

Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека. Двое мужчин (38 и 42 лет) получили осколочные ранения ног. А позже в больницу сама обратилась 85-летняя женщина — у нее ранена кисть. Врачи оказали всю необходимую помощь. Один из мужчин уже выписан и чувствует себя нормально, женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков, — написал он.

Развожаев призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также он попросил своевременно укрываться и не оставаться на открытых пространствах.

Ранее число погибших в результате атаки ВСУ на туристические базы в Кирилловке Запорожской области увеличилось до 11 человек, среди них четверо детей. Еще 16 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения. В настоящее время остается неизвестным местонахождение еще восьми человек.