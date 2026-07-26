Пляжи французской Нормандии пополнили перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, именно здесь в 1944 году осуществлялась высадка сил антигитлеровской коалиции в рамках операции «Оверлорд», передает ТАСС. Глава региона и бывший министр обороны Франции Эрве Морен отметил после оглашения решения комиссии, что это вызывает сильные эмоции у граждан страны.

Это решение вызывает у нас сильные эмоции. 26 июля 2026 года отныне будет знаменательной датой, которая станет отголоском 6 июня 1944 года — той самой даты, которая стала поворотным моментом в истории, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с инициативой самостоятельно приобрести билеты до Севастополя и организовать посещение места удара по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» для работников секретариата ЮНЕСКО. По ее словам, таким образом сотрудники получат возможность воочию осмотреть следы атаки ВСУ.

Кроме того, архитектурный критик Мария Элькина заявила, что исторический центр Санкт-Петербурга не утратит статус наследия ЮНЕСКО. По ее словам, комиссия не получила возможности оценить воздействие небоскребов в Лахте на облик города, поскольку доступ на строительную площадку ей не предоставили.