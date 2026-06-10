Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила лично купить билеты в Севастополь и обеспечить доступ к месту атаки на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» сотрудникам секретариата ЮНЕСКО. Так они своими глазами смогут увидеть следы преступления ВСУ, указала дипломат.

Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить сотрудникам секретариата, — написала она.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что объект будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. Дипломат подчеркнула, что после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.

Ранее координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму «Оборона Севастополя», в результате которой она оказалась критически повреждена.