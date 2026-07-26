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26 июля 2026 в 14:04

Жители Екатеринбурга пожаловались на желтую воду из кранов

В Екатеринбурге холодная вода из кранов стала желтого цвета с неприятным запахом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Екатеринбурге многие жители жалуются на грязную и желтую воду из кранов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Из-за паводков в городе и отключения горячей воды холодная стала желтого цвета, при этом в некоторых домах вода еще отдает неприятным запахом.

Использовать эту воду многие жители домов боятся, поэтому откладывают поход в душ и стирку вещей на другой раз. Некоторые закупают чистую воду в магазине, а другие ездят на родники.

Ранее после сильных ливней в турецкой провинции Гиресун вода у части черноморского побережья приобрела коричневый оттенок. Изменение цвета наблюдалось в районах впадения в море рек Батлама и Аксу. Причиной стало то, что бурные потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.

До этого мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей. На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

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