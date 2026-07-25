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25 июля 2026 в 09:53

Обломки БПЛА вызвали пожар в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге из-за падения обломков беспилотника загорелась стоянка, сообщил губернатор Денис Паслер в МАКСе. Возгорание уже локализовано, угрозы распространения нет, инфраструктура не пострадала.

Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнул губернатор. По словам главы региона, объекты экономики и городское хозяйство остались целы.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что при ударе дрона по логистическому складу пострадали трое человек, их госпитализировали для лечения. Кроме того, в ряде городских районов зафиксированы разрушения от падения фрагментов беспилотников.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе крупной воздушной атаки по региону ранения получили пять человек. По его данным, четыре пострадавших находятся в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе.

Помимо этого, оперштаб Белгородской области сообщил, что Белгород и соседние районы вновь атакованы украинскими дронами, при этом ранен местный житель. В поселке Дубовое БПЛА поразил многоквартирный дом, загорелся балкон.

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