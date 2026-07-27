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27 июля 2026 в 09:07

В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час

Паслер объявил отбой ракетной опасности в Свердловской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Режим ракетной опасности отменили в Свердловской области, написал губернатор региона Денис Паслер в МАКСе. Сообщение об отмене появилось через 48 минут после объявления ракетной опасности.

Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Тюмени в День города отменили все праздничные мероприятия после объявления угрозы атаки БПЛА, зрителей попросили покинуть площадки. На площади 400-летия должен был состояться концерт группы «Песняры».

До этого стало известно, что число пострадавших при ночных ударах ВСУ по Белгороду выросло до 13 человек, среди них двое детей в возрасте двух и 11 лет. По данным регионального оперштаба, пять человек госпитализировали, в том числе и 11-летнего мальчика, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Также в Белгороде в результате атаки беспилотников загорелось несколько квартир. По сведениям оперштаба, более 15 припаркованных автомобилей получили повреждения. Кроме того, был частично разрушен частный дом.

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Денис Паслер
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