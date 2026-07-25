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25 июля 2026 в 13:49

ВСУ испортили масштабный праздник жителям Тюмени

В Тюмени приостановили празднование Дня города из-за угрозы БПЛА

Тюмень Тюмень Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Тюмени в День города отменили все праздничные мероприятия после объявления угрозы атаки БПЛА, зрителей просят покинуть площадки, сообщает 72.ru. Концерт группы «Песняры» на площади 400-летия, намеченный на 13:00, не начался из-за срочной приостановки.

Проведение мероприятия временно приостановлено. Просим вас сохранять спокойствие и покинуть территорию проведения мероприятий, — сообщают городские громкоговорители.

Праздничная программа в Тюмени включает выступление хора Турецкого и «Сопрано» в 20:00 на площади 400-летия, а также концерт группы «Корни» в парке Дружбы в 21:00. Будет ли возобновлен праздник — пока неясно, в городе ходят слухи о возможном начале в 18:00, но официального подтверждения этому нет.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения фрагментов сбитого беспилотника загорелась парковка, пожарные уже локализовали пламя, распространения огня не произошло. Глава региона добавил, что жертв и пострадавших в ходе происшествия нет.

Кроме того, мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в результате атаки дрона на складской комплекс ранены трое, все они доставлены в больницу. Также в нескольких районах города отмечены повреждения, вызванные падением обломков беспилотников.

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