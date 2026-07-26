Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион

Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион Хинштейн: три россиянина получили травмы при ударе БПЛА по Курской области

Три человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Рыльску в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Он отметил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Врачи будут следить за их состоянием амбулаторно.

Вражеский дрон сегодня нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма, — сообщил Хинштейн.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории Тюменского НПЗ возник пожар. На месте инцидента работали оперативные службы, глава региона взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке двух украинских дронов на коммерческое здание в Белгороде ранения получили трое человек. Женщина и двое мужчин были экстренно доставлены в городскую больницу № 2.

Также мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что при атаке дрона на логистический склад пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, в нескольких районах города зафиксированы повреждения от падения обломков беспилотников.