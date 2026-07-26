Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 14:04

Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион

Хинштейн: три россиянина получили травмы при ударе БПЛА по Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три человека пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Рыльску в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Он отметил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Врачи будут следить за их состоянием амбулаторно.

Вражеский дрон сегодня нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма, — сообщил Хинштейн.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на территории Тюменского НПЗ возник пожар. На месте инцидента работали оперативные службы, глава региона взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке двух украинских дронов на коммерческое здание в Белгороде ранения получили трое человек. Женщина и двое мужчин были экстренно доставлены в городскую больницу № 2.

Также мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что при атаке дрона на логистический склад пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, в нескольких районах города зафиксированы повреждения от падения обломков беспилотников.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подписал закон о регулировании ИИ в России
Раскрыто, сможет ли Украина продвинуть свои интересы в США через Лумер
Путин ужесточил требования к доходам трудовых мигрантов
Пенсионер разгромил машины и попал в больницу
Азаров раскрыл, чем Украина может заменить атакованные порты
В Петербурге открыли бюст в честь российского адмирала
Священник развеял мифы о праздновании дня рождения покойного
«Рандеву» в Юрмале обернулось для Вайкуле падением на сцене
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Появились кадры разрушительного урагана на юге России
В США сообщили о землетрясении у берегов Аляски
Армия России атаковала бригаду «Азов» в зоне СВО
Жители Белицкого в ДНР рассказали о зверствах ВСУ
Спасатели эвакуировали мужчину после падения с 15-метровой скалы
Историческое место пополнило список ЮНЕСКО
Наступление ВС России на Харьков 26 июля: мощный рывок, что в Купянске
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 26 июля: что с топливом на АЗС
Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион
Жители Екатеринбурга пожаловались на желтую воду из кранов
Спасатели раскрыли подробности тушения мощнейшего пожара под Астраханью
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.