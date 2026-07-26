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26 июля 2026 в 14:42

Священник развеял мифы о праздновании дня рождения покойного

Священник Портнов: день рождения умершего лучше посвятить молитвам

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День рождения умершего близкого — это повод для воспоминаний и молитв, а не для застолья и веселья, заявил священник Максим Портнов. Так акцент смещается на внутреннее, духовное поминовение, пишет ИА Ель. По словам священнослужителя, именно такой подход соответствует православной традиции.

День рождения умершего — повод не пить и радоваться, а вспомнить его, помолиться за его душу. Так же можно отмечать день крещения и смерти покойного, — отметил Портнов.

Он отметил, что дню смерти придается особое значение. С этого момента человек уже не может согрешить, и эта дата становится ключевой для духовной памяти о нем.

Ранее заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что об исцелении детей от болезней молятся святому Гавриилу. Он напомнил, что 26 июля православная церковь поминает этого святого.

Прежде священник Владислав Береговой заявил, что носить крестик, доставшийся по наследству и являющийся семейной реликвией, разрешено. По его словам, повторно освящать такую реликвию не нужно, если нет желания.

Общество
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