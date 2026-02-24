Церковный этикет: когда креститься и как подходить к иконам и священнику

Церковный этикет: когда креститься и как подходить к иконам и священнику

Церковный этикет: когда креститься и как подходить к иконам и священнику

Посещение храма — обязательная часть жизни воцерковленного христианина. Но тех, кто только начинает свой путь, разнообразие строгих правил может озадачить и испугать. В этой статье мы расскажем про церковный этикет для начинающих. Вы узнаете, как креститься в православной церкви, когда делать земные и поясные поклоны и многое другое.

Крестное знамение: как правильно и когда обязательно

Первым делом поговорим о крестном знамении и о том, как креститься в православной церкви. Рукотворный крест составляют три соединенных друг с другом (большой, указательный и средний) и два прижатых к ладони (безымянный и мизинец) пальца. Соединенные пальцы символизируют Троицу: Отца, Сына и Духа. Прижатые к ладони — напоминают о двойственной природе Христа: человеческой и божественной.

Движение начинается со лба — во имя Отца, спускается к животу (чуть выше пупка) — и Сына, затем рука перемещается к правому плечу — и Святого Духа, после чего к левому. Произносите про себя: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Жест должен быть размеренным, не суетливым, чтобы подчеркнуть благоговение и покорность.

Обязательно крестятся:

при входе в храм и на выходе из него;

во время начала литургии;

перед причастием;

при начале и завершении чтения Евангелия, Апостола, паремий;

на словах «с нами Бог» и «Аллилуия»;

при благословении священным предметом — Евангелием, крестом или чашей;

на отпусте.

Новичкам полезно наблюдать за другими прихожанами, чтобы не отличаться поспешностью. Вне богослужения крестятся перед едой, молитвой, в опасности или радости, в минуты искушения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поясные и земные поклоны: разница и уставные моменты

Стоит также разобраться в том, когда делать земные и поясные поклоны. Сперва обозначим, чем отличаются разные виды поклонов друг от друга.

Преклонение головы. Не предваряется крестным знамением. Совершается на словах «Мир всем», «Благословение Господне на вас…», «Благодать Господа нашего Иисуса Христа…», во время песнопений на словах «припадем, поклонимся», при благословении священника рукой или свечой, в ответ на каждение. Поясной поклон. Всегда предваряется крестным знамением! Совершается, когда хор поет «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», на завершении ектении, на исполнении слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», во время литургии на словах «Святый Боже…», после пения Честнейшую Херувим, на каждом кондаке и икосе при чтении акафистов, перед каждым тропарем при чтении канонов на вечерней, перед началом и после окончания чтения Евангелия, перед началом чтения Апостола или пения Символа Веры на литургии, при благословении крестом, чашей, Евангелием или иконой, проходя мимо царских врат внутри храма. Земной поклон. Является продолжением крестного знамения и поясного поклона. Кланяющийся должен опуститься на колени и прикоснуться лбом к земле. Земные поклоны кладут в дни поста на утрени после слов «Тя величаем...», «Тебе поем...», «Достойно есть», в будни при возгласе «Святая святым», в дни поста на входе и выходе из храма, дважды при выносе Святых Даров (первый раз при словах «Со страхом Божиим...», второй раз — при словах «Всегда, ныне и присно и во веки веков»), во время великопостной литургии Преждеосвященных Даров на словах «Свет Христов просвещает всех», в Великий пост при чтении молитвы святого Ефрема Сирина, в Великий пост при заключительном пении «Помяни нас, Господи…», на Троицу при возгласе диакона «Паки и паки, преклонше колена...».

Земные поклоны отменяются на время воскресных дней, двунадесятых праздников, в дни от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы.

Самый простой способ для начинающего путь воцерковления понять, когда делать земные и поясные поклоны, — это наблюдать за священником и другими прихожанами (только так, чтобы это не мешало молитве и духовной работе). Если священник опустился на колени, прихожанин должен последовать его примеру.

Фото: Илья Наймушин /РИА Новости

Как прикладываться к иконам: порядок и ошибки

Теперь перейдем к правилам того, как подходить к иконам. В первую очередь надо подойти к иконе на центральном аналое. Подойдя к образу:

дважды перекреститесь с молитвой и поясным поклоном;

приложитесь к лику;

еще раз перекреститесь с поклоном.

Далее, следя за тем, чтобы не отвлекать других молящихся, надо пройти к наиболее почитаемым в храме образам, Распятию и мощам. Прикладываться нужно к рукам, ногам, одежде. Целовать лик запрещается. Икону, на которой изображено много святых, целуют только один раз.

Помимо правил того, как подходить к иконе, стоит знать и про распространенные ошибки. Это позволит избежать их. В церкви нельзя касаться губами краев иконы, трогать лик руками, прикладываться лбом или щекой — это неуставно. Избегайте помады на иконе, вытирайте руки салфеткой заранее. В праздники не задерживайтесь у икон, чтобы все желающие могли помолиться.

Как подойти к батюшке за благословением

Теперь поговорим о том, как подходить к батюшке за благословением. Благословение священника — это передача Божьей благодати через служителя Церкви прихожанину. Подходите после службы, когда батюшка выходит из алтаря, или в приемные часы.

Сложите ладони ладошками вверх, правую поверх левой, слегка наклонитесь и произнесите: «Благословите, отец». Священник осенит вас знамением и произнесет: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Поцелуйте его руку — это акт принятия благодати. Затем отойдите, оставаясь лицом к алтарю.

Не повторяйте распространенные ошибки новичков! Нельзя подходить во время богослужения, хватать за руку, просить благословения на мирские дела вроде поездки. Получайте благословение перед исповедью, причастием или в горе. Сдержанность и уважение сделают этот момент духовно значимым.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поведение в храме: главные правила для новоначальных

Поведение в храме: главные правила для новоначальных

Новоначальному христианину, которому только предстоит освоить азы православия и правил поведения в храме, стоит следовать базовым предписаниям.

Приходите в простой опрятной одежде, закрывающей колени и плечи, в закрытой обуви. Мужчины на входе в храм должны снимать головные уборы, женщины — напротив, покрывать головы платком. Стоит приходить за 10–15 минут до службы, чтобы успеть поставить свечи, оставить записки за здравие и за упокой, подать милостыню. Важно выключить звук мобильного телефона. Во время службы стойте с краю, у стены. Так вам будет легче следить за действиями священника и других прихожан. Ничего не ешьте и не жуйте жвачку. Если пришли с детьми, следите за тем, чтобы они соблюдали тишину. Занимать лавки можно только пожилым и немощным прихожанам. Уходите после отпуста, не во время причастия.

Теперь вы знаете, когда совершать поклоны на литургии и не только, как подходить к батюшке за благословением и не только. Церковный устав включает массу нюансов, в которых сложно разобраться на первых порах. Не переживайте, достаточно проявить внимательность и любознательность, и с ходом времени вы освоите православный этикет и будете комфортно ощущать себя в храме.

