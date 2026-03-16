Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 19:51

Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ

ADNOC приостановила поставки нефти в порт Фуджайра после атаки дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нефтяная корпорация Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановила отгрузку углеводородов в терминал Фуджайра после утреннего налета иранского дрона на этот район, передает AFP со ссылкой на информированные источники. До этого в промышленной зоне эмирата Эль-Фуджайра, где сконцентрированы нефтяные мощности, произошло возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата.

В результате инцидента поставки сырья в порт были временно заморожены. Местные власти уже подтвердили факт пожара на промышленных объектах из-за нападения.

Ранее аналитик Леонид Крутаков выразил мнение, что истинная цена барреля нефти уже перешагнула отметку в $150 (12 тыс. рублей). Как пояснил специалист, оценка углеводородов складывается из двух составляющих: биржевой стоимости текущих поставок и ценности запасов, еще не извлеченных из земли.

Кроме того, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон прогнозирует снижение мировых котировок нефти до уровня ниже $80 (6484 рубля) за баррель в ближайшие несколько месяцев. По словам главы ведомства, нынешняя волатильность цен на сырье является краткосрочным явлением.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.