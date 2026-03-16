Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ ADNOC приостановила поставки нефти в порт Фуджайра после атаки дрона

Нефтяная корпорация Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC остановила отгрузку углеводородов в терминал Фуджайра после утреннего налета иранского дрона на этот район, передает AFP со ссылкой на информированные источники. До этого в промышленной зоне эмирата Эль-Фуджайра, где сконцентрированы нефтяные мощности, произошло возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата.

В результате инцидента поставки сырья в порт были временно заморожены. Местные власти уже подтвердили факт пожара на промышленных объектах из-за нападения.

Ранее аналитик Леонид Крутаков выразил мнение, что истинная цена барреля нефти уже перешагнула отметку в $150 (12 тыс. рублей). Как пояснил специалист, оценка углеводородов складывается из двух составляющих: биржевой стоимости текущих поставок и ценности запасов, еще не извлеченных из земли.

Кроме того, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон прогнозирует снижение мировых котировок нефти до уровня ниже $80 (6484 рубля) за баррель в ближайшие несколько месяцев. По словам главы ведомства, нынешняя волатильность цен на сырье является краткосрочным явлением.