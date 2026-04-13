Вторник Светлой седмицы в 2026 году: что обязательно делать в этот день

12 апреля 2026 года весь православный мир встретил главное торжество церковного календаря — Христово Воскресение. Впереди у верующих долгий период празднования, открывающийся Светлой седмицей. В этом материале поговорим конкретно про второй день Пасхальной недели и разберем, какие обычаи и приметы связаны с этой датой.

Какого числа Светлый вторник в 2026 году

Светлая седмица (ее также именуют Великой, Красной или просто Пасхальной) длится ровно семь суток сразу после воскресного праздника. В нынешнем году этот промежуток выпадает на отрезок с 13 по 19 апреля. Стало быть, Светлый вторник приходится на 14-е число.

Традиции Светлого вторника, или Купальницы

В старину на Руси второй день Пасхальной недели получил в народе название Купалища, или Купальница. Название это родилось из-за обычая обливаться водой. Правда, существовало важное отличие от предыдущего дня. Если в Мокрый понедельник народ обливал друг друга по собственной инициативе, то во вторник холодный душ ждал «виноватых». Под раздачу попадали те, кто проспал или вообще прогулял утреннее богослужение.

Злиться и дуться на такие проделки категорически запрещалось. Наоборот, Купальницу стремились прожить легко и с улыбкой. Ходило поверье, что грусть в эти сутки приманивает беды и неурядицы. Зато тому, кто гулял и веселился от всей души, пророчили целый год удачи и благополучия. Особенно любила эти игрища молодежь: пока старшие обсуждали дела, парни и девушки в суете общего веселья присматривались друг к другу, надеясь найти свою вторую половинку.

Светлый вторник: что можно и нельзя делать

Центральным событием этого дня, безусловно, остается визит в храм. Встречаясь на улице, люди все еще приветствуют друг друга пасхальным троекратным поцелуем и возгласом «Христос Воскресе!». В самих же церквях взгляд невольно приковывают распахнутые настежь Царские врата. Они служат зримым напоминанием о близости Небес к людям и будут стоять открытыми вплоть до вечерней службы в субботу Светлой седмицы.

Вторник Светлой седмицы в 2026 году: что обязательно нужно сделать сегодня

Любопытный исторический факт: раньше на Руси Светлый вторник считался своего рода женским днем. Именно представительницы слабого пола первыми спешили в церковь, а после заутрени отправлялись по гостям, неся с собой угощение — куличи и крашеные яйца. Мужья же в это время оставались хозяйничать по дому и следить за ребятишками. Хотя хочется думать, что нынешние мужчины готовы подставлять плечо своим женам круглый год, не дожидаясь календарных условностей.

Кроме того, в Светлый вторник не возбраняется:

проводить обряд крещения младенцев;

накрывать стол со скоромными яствами (пост уже позади);

подходить к Причастию, не соблюдая предварительного поста и без обязательной исповеди.

А вот от чего верующему человеку лучше воздержаться в эти светлые дни:

соблюдать ограничения в еде (пост окончен);

класть земные поклоны (после Пасхи допускаются только поясные);

предаваться тоске и печали;

нагружать себя непосильным физическим трудом;

ссориться и браниться;

сквернословить;

потакать любым слабостям и порокам.

Особняком стоит тема кладбищ. В народе бытует устойчивое мнение, что ездить на кладбище в Пасхальную неделю строго запрещено, мол, для этого существуют особые поминальные субботы. На самом же деле Церковь не налагает строгого табу на визиты к усопшим родным. Однако и не поощряет их — все-таки эти дни пронизаны ликованием и торжеством жизни над смертью. Так что в этом вопросе лучше положиться на собственное сердце и обстоятельства.

