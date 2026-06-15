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15 июня 2026 в 07:39

Дипломат раскрыл, как санкции отразились на туризме Лазурного берега

Дипломат Оранский: отсутствие туристов из РФ ударило по экономике юга Франции

Лазурный берег Лазурный берег Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экономика юга Франции пострадала из-за того, что российские туристы перестали приезжать на Лазурный берег, сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский. По его словам, урон ощутимый, но не катастрофический. Оранский также напомнил, что до пандемии коронавируса и антироссийских санкций путешественники из России занимали видное место в туриндустрии французского побережья, передает РИА Новости.

Отсутствие наших туристов, конечно, ударило по экономике южных регионов Франции, но не катастрофически, — отметил Оранский.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявляла о повышенном интересе к нестандартным форматам внутреннего туризма. Россияне все чаще выбирают так называемый монастыринг — путешествия по монастырям, а также избинг — отдых с проживанием в удаленных деревнях и селах.

До этого в АТОР проинформировали, что самый дорогой на данный момент тур по России приобрели граждане США. Стоимость поездки составила $15 тыс. (1,34 млн рублей). Американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Визит американских граждан в Россию состоится этим летом.

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