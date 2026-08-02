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02 августа 2026 в 02:26

Стало известно о продолжении чисток среди генералов ВСУ

РИА Новости: уволены еще четыре генерала из окружения Сырского

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
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В высших эшелонах командования ВСУ продолжаются чистки среди сторонников бывшего главкома Александра Сырского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По сведениям собеседника агентства, в результате этих чисток были уволены начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, а также командующий ракетными войсками и артиллерией генерал-майор Андрей Малиновский, который также занимал пост заместителя командующего Сухопутными войсками Украины.

Сам Малиновский 19 июля распространил заявление, подчеркнув: «Мой командир — генерал Сырский А. С.», — и отметил: «Во время войны нет места личным амбициям или борьбе за влияние, а каждый, кто подрывает единство, должен уйти, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, с должностей были уволены полковник Роман Горбач, ранее возглавлявший управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, а также бригадный генерал Алексей Шевченко, занимавший пост заместителя начальника Генерального штаба и бригадный генерал Антон Гарбуз, освобожденный с должности начальника главного командного центра.

Источник добавил, что быстрое продвижение Гарбуза связано с семейными связями его отца. В начале 2000-х занимал должность первого заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» в Чернигове, в то время как Александр Сырский был начальником штаба 72-й дивизии, подчинявшейся старшему Гарбузу.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Согласно его указу, из состава органа был выведен бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Стало известно о продолжении чисток среди генералов ВСУ
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