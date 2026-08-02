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02 августа 2026 в 01:39

Фицо уличил Еврокомиссию в двойных стандартах на фоне санкций против России

Фицо назвал лицемерием ЕК разрешение на ввоз из РФ соболиных шуб на фоне санкций

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
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Снятие Европейской комиссией санкций на импорт меха соболя из России при сохранении запрета на поставки товаров первой необходимости является лицемерием, заявил в видеообращении в социальных сетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он прокомментировал решение ЕК об исключении из санкционного списка товаров класса «люкс», таких как шкурки соболей.

Комиссия сослалась на невозможность европейских магазинов люксовых мехов получить редкий материал для производства суперлюксовых шуб, стоимость которых может превышать €100 тыс. Однако премьер-министр отметил, что при этом сохраняется запрет на ввоз в Европу критически важных товаров.

Так что товары, в которых мы нуждаемся для нашей промышленности, или товары, которые нам нужны для повседневной жизни, запретим импортировать из России и [даже] ценой того, что нам тяжело их заменять поставками из других стран и при значительно более высоких расходах, — констатировал премьер.

Ранее Фицо напомнил, что Словакия никогда не была в составе «коалиции желающих» и не будет присоединяться к ней. По его словам, государство не хочет присоединяться к организации, которая поддерживает конфликт на Украине.

Европа
Словакия
Россия
Роберт Фицо
санкции
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