Туристический рейс в Перу закончился трагедией При крушении самолета над плато Наска в Перу погибли 13 человек

При крушении самолета, который выполнял экскурсионный рейс над геоглифами пустыни Наска в Перу, погибли 13 человек, сообщили муниципальные власти. На борту находились 11 иностранных пассажиров и двое пилотов.

Муниципалитет Наски выразил глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в связи с крушением самолета компании Aerodiana в районе Пуэбло-Вьехо. Согласно информации властей, борт вылетел из города Писко с целью полета над известными геоглифами Наски, однако причины произошедшей трагедии пока выясняются.

Геоглифы — это огромные геометрические или фигурные узоры, которые были впервые замечены на пустынном плато Пальпа в Перу в 1926 году. Спустя год в соседней пустыне Наска обнаружили похожие рисунки, которые приобрели мировую известность благодаря своей уникальной форме. В 1994 году геоглифы пустыни Наска были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Мирамар в Сан-Диего (штат Калифорния) потерпел крушение истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США. Как рассказал представитель Пентагона, авария произошла на взлетно-посадочной полосе.