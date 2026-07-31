Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 22:53

Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии

The California Post: истребитель F-35B потерпел крушение на базе в Калифорнии

Истребитель F-35 Истребитель F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На авиабазе Мирамар в Сан-Диего (штат Калифорния) потерпел крушение истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США, сообщает The California Post со ссылкой на представителя Пентагона. Авария произошла на взлетно-посадочной полосе.

Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты. На борту находился пилот, его состояние не уточняется. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть последствия аварии — обгоревшие обломки и черный дым, поднимающийся в небо. Официальные комментарии ожидаются в ближайшее время.

Авиабаза Мирамар известна благодаря программе TOPGUN, ставшей культовой после фильма с Томом Крузом. Школа подготовки истребителей ВМС была создана в 1969 году.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары были нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования. База играет важную роль в воздушной разведке и поддержке операций США. Кроме того, она остается ключевым центром обеспечения американских сил в регионе. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

США
Калифорния
крушения
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Мужчина пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
В российских лесах практически исчез один вид грибов
На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»
Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США
Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.