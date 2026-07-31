Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии The California Post: истребитель F-35B потерпел крушение на базе в Калифорнии

На авиабазе Мирамар в Сан-Диего (штат Калифорния) потерпел крушение истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США, сообщает The California Post со ссылкой на представителя Пентагона. Авария произошла на взлетно-посадочной полосе.

Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты. На борту находился пилот, его состояние не уточняется. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть последствия аварии — обгоревшие обломки и черный дым, поднимающийся в небо. Официальные комментарии ожидаются в ближайшее время.

Авиабаза Мирамар известна благодаря программе TOPGUN, ставшей культовой после фильма с Томом Крузом. Школа подготовки истребителей ВМС была создана в 1969 году.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил в соцсетях об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары были нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования. База играет важную роль в воздушной разведке и поддержке операций США. Кроме того, она остается ключевым центром обеспечения американских сил в регионе. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.