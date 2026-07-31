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31 июля 2026 в 23:32

«Нет претензий»: посольство РФ отреагировало на убийство россиян в Таиланде

Посол Томихин потребовал быстрого расследования убийства россиян в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посольство России в Таиланде настаивает на быстром расследовании убийства россиян в Паттайе, сообщил ТАСС глава российского дипломатического представительства Евгений Томихин. Он заявил, что у российской стороны нет претензий к властям Таиланда по вопросу взаимодействия, поисков пропавших лиц и бандитов.

Я уверен, что расследование, скорее всего, будет проведено быстро и будет вынесено соответствующее решение, поскольку преступники сознались в содеянном,подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что, несмотря на произошедшее, он верит в оперативность расследования. Кроме того, он прокомментировал ситуацию для туристов, подчеркнув, что Таиланд, являющийся страной с развитой туристической индустрией и круглогодичным приемом большого количества иностранных гостей, в целом считается безопасным направлением. По его данным, с начала текущего года в стране уже побывало свыше миллиона российских туристов.

Ранее посольство России в Таиланде выразило надежду, что расследование убийства россиян — брата и сестры Назимовых — будет проведено беспристрастно, а виновные понесут справедливое наказание. До этого были задержаны подозреваемые по делу об исчезновении двух россиян. Фигуранты признались в убийстве обоих.

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