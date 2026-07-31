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31 июля 2026 в 23:46

«Только со своими»: российского генерала поразил поступок 57-летнего бойца

Замминистра обороны Евкурова поразил отказ 57-летнего бойца уйти в тыл

Юнус-Бек Евкуров Юнус-Бек Евкуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал изданию KP.RU, что на полигоне встретил 57-летнего штурмовика, который отказался переводиться в тыловые подразделения. Заместитель министра обороны РФ сообщил, что этот боец готовился к участию во втором или третьем штурме.

Такой бодрый, живчик. Я говорю: «Не тяжело вам?» «Нет, нормально». «С таким возрастом, может вас там куда-то [перевести в тыл]?» «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами». И мы дальше с ним разговорились. Настолько это по-человечески, — поделился Евкуров.

Евкуров подчеркнул, что такие люди отражают нынешний облик военнослужащих и приведут страну к победе. Он также акцентировал внимание на том, что в зоне специальной военной операции можно по-настоящему осознать важность памяти поколений и военно-патриотического воспитания.

Солдаты на СВО понимают свою значимость в сложившейся ситуации, добавил Евкуров. Он отметил, что личный состав состоит из простых людей, независимо от их происхождения, и они ясно говорят о своих намерениях.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Щербинин рассказал о необходимости цифровой трансформации армии для военного превосходства России через ИИ. По его словам, вооруженные силы должны удержать преимущество в современных и прогнозируемых конфликтах. Он отметил, что целевой облик цифровой архитектуры вместе со смысловыми и лингвистическими взаимоувязками концептуальных документов уже подготовили.

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