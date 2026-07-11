Стало известно о тактике российской армии в окрестностях Дружковки Пушилин: в окрестностях Дружковки действуют штурмовики и разведчики ВС России

Российские штурмовые отряды и диверсионно-разведывательные группы активизировались в районе Алексеево-Дружковки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС. По его словам, это логическое продолжение наступательных действий после освобождения Константиновки.

Работа наших штурмовых подразделений, диверсионно-разведывательных групп сейчас проходит уже в том числе в Алексеево-Дружковке, — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты из 113-й бригады территориальной обороны подорвались на своих же минах при попытке дезертировать с позиций в Волоховском. Инцидент, по словам источника, произошел на Волчанском направлении.

Также, по информации силовых структур РФ, заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в подвалах Лосевки в Харьковской области. Часть из них была убита сослуживцами.

До этого Пушилин заявил, что отказ Киева забрать из освобожденной Константиновки тела убитых украинских военнослужащих обусловлен стремлением властей избежать дополнительной финансовой нагрузки. По его словам, признание гибели солдат обяжет государство выплачивать крупные компенсации их семьям.