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11 июля 2026 в 07:32

Украинские солдаты подорвались на своих минах при попытке дезертирства

Украинские дезертиры подорвались на своих минах на Волчанском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские солдаты из 113-й бригады территориальной обороны подорвались на своих же минах при попытке дезертировать с позиций, сообщили в силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел в Волоховском на Волчанском направлении.

Солдаты 113-й бригады территориально обороны ВСУ пытались сбежать с позиций в Волоховском, однако подорвались на минах, установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что солдаты украинской теробороны попали под обстрел со стороны заградотрядов ВСУ во время бегства с позиций в районе Бачевска Сумской области. По словам источника в российских силовых структурах, дезертиры смогли укрыться в лесу.

Также вернувшийся из плена житель Курской области Роман Ванин сообщил, что украинские солдаты резали пальцы и выжигали трезубец на лицах российских военнопленных. В частности, по его словам, солдат Вооруженных сил Украины выжег ему букву Z на руке. Мужчина рассказал о случившемся во время пребывания в полевом госпитале в Сумской области.

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