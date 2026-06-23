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23 июня 2026 в 09:15

ВС России ударами ФАБ почти уничтожили группировку ВСУ в Гавриловке

Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме Фото: РИА Новости
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Группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области практически уничтожена ударами ФАБ, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, ключевые рубежи обороны противника на этом участке фронта оказались оголены.

В Гавриловке российские ФАБ практически уничтожили группировку противника. Основные рубежи обороны на этом участке фронта оказались оголенными, — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что 20 июня Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру «Новой почты» в Харьковской области, который использовался ВСУ для складирования вооружения, БПЛА и их компонентов. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, а также видеозаписями очевидцев из открытых источников.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

Россия
ФАБ-3000
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