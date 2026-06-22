«Герани» поразили логистический центр почты с вооружением украинской армии

Вооруженные силы России 20 июня нанесли удар по крупному логистическому центру «Новой почты» в Харьковской области, который использовался ВСУ для складирования вооружения, БПЛА и их компонентов, передает пресс-служба Минобороны РФ. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, а также видеозаписями очевидцев из открытых источников.

Командованием было принято решение о поражении объекта противника беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2 сикер» по логистическому центру противника была нанесена серия высокоточных ударов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы беспилотниками «Герань» поразили склад топлива украинской армии в Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны РФ, при ударе зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели.

До этого стало известно, что в Хмельницком после удара загорелось промышленное предприятие, а в Луцке в результате взрывов вспыхнули терминал «Новой почты» и складские помещения.