Рои «Гераней» с ИИ свели с ума украинскую ПВО «ВМ»: рои российских «Гераней» с ИИ смогли перегрузить украинскую ПВО на 400%

Рои ударных беспилотников «Герань» с алгоритмами искусственного интеллекта за время СВО перегружали украинские системы ПВО на 300–400%, следует из статьи журнала Министерства обороны России «Военная мысль». Были зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 БПЛА создавал критическую нагрузку на средства противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Автономные роевые группы «Герань-2» с ИИ-алгоритмами для распределения ролей (разведка, ложные цели, удар). В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20-30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300-400%, — говорится в материале.

Уточняется, что внедрение ИИ в управление дронами позволило применять их массово, повысив эффективность на 40–60% и существенно снизив потери личного состава. Развитие технологий движется в сторону роевых формаций — они позволяют беспилотникам преодолевать ПВО и РЭБ, насыщать воздушное пространство, распределять целеуказание и поражать объекты с минимальным участием оператора.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в ночь на 22 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ. По данным Минобороны, ВС РФ также атаковали военные объекты в Одесской области.