В Минобороны России раскрыли цели ночных ударов по Одесской области Армия России ударила по портам Украины и военным объектам под Одессой

Российские военнослужащие в ночь на 22 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, ВС РФ также атаковали военные объекты в Одесской области.

Сегодня ночью ВС России продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области, — отметили в министерстве.

В результате были поражены два корабля, а в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ. Помимо всего прочего, в Одессе получил повреждения логистический центр «Новой Почты», который используется для хранения грузов военного назначения, а в населенном пункте Ковалевка — батарея берегового ракетного комплекса «Нептун».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали наступление на Захаровку в Харьковской области. По его словам, подразделения не остановились после взятия соседнего Волоховского и продолжили продвижение в западном направлении.

До этого российские военные нанесли удар по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка Харьковской области. Для удара использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».