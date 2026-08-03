Правила торговли «с колес» с осени изменятся

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности. Они впервые четко определят статус мобильных торговых объектов — автолавок, кофейных фургонов и других форматов «с колес», рассказал РИА Новости советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Ранее такие объекты приравнивались к обычным нестационарным киоскам и павильонам, и региональные власти могли предъявлять к ним жксткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Теперь субъектам РФ запрещено устанавливать любые нормы к автомобилю или прицепу, используемому для выездной торговли. Единственное ограничение — в одной точке нельзя размещать несколько мобильных объектов одновременно.

Самое значимое изменение касается нестационарных точек на частной земле. Раньше муниципалитеты могли отказать предпринимателю под формальным предлогом «избыточной торговой площади» в районе. По новому закону власти обязаны включить объект в схему размещения при наличии заявления от владельца участка, и отказ по этому основанию запрещен. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен трехмесячный переходный период на подачу заявления, причем обратиться могут не только юрлица и ИП, но и самозанятые.

Ранее стало известно, что в квитанциях ЖКХ с 1 августа не ожидается никаких изменений. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева так отреагировала на слухи о том, что, начиная с последнего месяца лета, в платежках за коммунальные услуги введут разделение на категории «ремонт» и «содержание имущества».