Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 03:11

Правила торговли «с колес» с осени изменятся

Поздняков: за автолавками закрепят понятие мобильного торгового объекта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности. Они впервые четко определят статус мобильных торговых объектов — автолавок, кофейных фургонов и других форматов «с колес», рассказал РИА Новости советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Ранее такие объекты приравнивались к обычным нестационарным киоскам и павильонам, и региональные власти могли предъявлять к ним жксткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Теперь субъектам РФ запрещено устанавливать любые нормы к автомобилю или прицепу, используемому для выездной торговли. Единственное ограничение — в одной точке нельзя размещать несколько мобильных объектов одновременно.

Самое значимое изменение касается нестационарных точек на частной земле. Раньше муниципалитеты могли отказать предпринимателю под формальным предлогом «избыточной торговой площади» в районе. По новому закону власти обязаны включить объект в схему размещения при наличии заявления от владельца участка, и отказ по этому основанию запрещен. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен трехмесячный переходный период на подачу заявления, причем обратиться могут не только юрлица и ИП, но и самозанятые.

Ранее стало известно, что в квитанциях ЖКХ с 1 августа не ожидается никаких изменений. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева так отреагировала на слухи о том, что, начиная с последнего месяца лета, в платежках за коммунальные услуги введут разделение на категории «ремонт» и «содержание имущества».

Общество
законы
изменения
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп ответил на вопрос о возможном наказании Канады за смог от пожаров
Стало известно, сколько контрактов на SJ-100 подписали авиакомпании РФ
Правила торговли «с колес» с осени изменятся
«Сборная солянка»: боец рассказал, какие части ВСУ обороняют Доброполье
Российский военный раскрыл подробности штурма Светлого
Минпросвещения РФ обновило список разрешенных школьных учебников
Президент Сербии предупредил о грядущем коллапсе судоходства
В ДНР озвучили последствия новых атак ВСУ
В Австралии состоится суд над обвиняемыми в шпионаже россиянами
«Катастрофическая ситуация»: в ФРГ дали оценку проблемам с бюджетом
В РАН озвучили факторы, влияющие на продолжительность жизни
Движение по Крымскому мосту временно остановили
Солдаут в «Лужниках», книга рекордов, Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
Нефть марки Brent обновила июльский минимум стоимости
Почти 28 тыс. сайтов с запрещенными БАДами пропали из Сети
Стало известно, кто поставляет оружие преступным группировкам Запада
В МИД РФ заявили о готовности к диалогу по Украине
Трамп сделал сенсационное заявление о переговорах с Ираном
В Китае предложили «похоронный» способ уничтожения астероидов
Трамп объявил о начале переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.