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03 августа 2026 в 02:32

Президент Сербии предупредил о грядущем коллапсе судоходства

Президент Сербии Вучич сообщил о риске прекращения навигации по Дунаю из-за жары

Александр Вучич Александр Вучич Фото: kremlin.ru
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о риске прекращения навигации на Дунае, вызванном аномально высокой температурой. По его словам, ситуация также ставит под угрозу функционирование единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Вучич заявил, что на НПЗ возникли проблемы из-за дефицита воды. В связи с этим назначено заседание кризисного штаба. Он отметил, что через два-три дня судоходство на Дунае станет невозможным, хотя сейчас его можно поддерживать, снижая осадку судов на 50%.

Министерство энергетики Сербии также информировало о том, что понижение уровня воды в реках негативно сказывается на доставке топлива баржами, которые теперь могут перевозить лишь четверть необходимого груза, а также на работе гидроэлектростанций. Союз судовладельцев Сербии в свою очередь подчеркнул сложности в судоходстве, связанные с продолжающимся снижением уровня Дуная на фоне высоких температур.

Ранее в районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная на поверхность вышли остатки кораблей, затопленных нацистской Германией в 1944 году. Жаркая погода и недостаток притока воды осушили песчаные отмели, обнажив корпуса судов. Флотилия была затоплена в рамках операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года, чтобы не допустить захвата судов наступавшей Красной армией.

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