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03 августа 2026 в 01:15

В МИД РФ заявили о готовности к диалогу по Украине

Замглавы МИД Галузин подтвердил открытость России к контактам по Украине

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия готова рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов, заявил газете «Известия» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам. При этом он отметил, что именно украинская сторона прерывала диалог и фактически ограничивала его.

Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас, — сказал он.

Галузин добавил, что рассмотрение конструктивных предложений, включая вопросы форматов контактов, не прекращалось. Их поступление зависит от других сторон.

На данный момент одним из основных вопросов остается выбор места для проведения потенциальных встреч. Площадки в Абу-Даби и других монархиях Персидского залива исключены из рассмотрения из-за обострения конфликта вокруг Ирана, что делает эти столицы небезопасными для переговоров высокого уровня. В качестве посредника в этом процессе Швейцария предлагает свои услуги.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что власти Украины ужесточают правила призыва под давлением европейских стран. По его словам, Запад требует от президента Владимира Зеленского увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на финансовую и военную поддержку.

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Михаил Галузин
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