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03 августа 2026 в 00:26

Крокодилов в Израиле «уволили с должности» охранников тюрем

Jerusalem Post: суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Окружной суд Иерусалима вынес постановление, запрещающее министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру применять крокодилов в системе охраны тюрем, где содержатся осужденные террористы. Решение было принято по иску местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.

Вердикт стал ответом на петицию зоозащитников, которые сочли использование рептилий в качестве элемента тюремной безопасности жестоким и негуманным. Суд встал на их сторону и обязал главу ведомства отказаться от этой практики, признав ее незаконной.

Вновь во время войны правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем, — осудил решение суда Итамар Бен-Гвир.

По его словам, использование крокодилов могло бы усилить психологическое давление на особо опасных преступников. Однако судебная инстанция сочла доводы зоозащитников убедительными и обязала министерство придерживаться традиционных мер охраны.

Ранее стало известно о помощи аллигатора полиции штата Луизиана в задержании нетрезвого водителя. Инцидент произошел в округе Джефферсон-Пэриш. Когда полиция остановила автомобиль 40-летнего Виктора Риваса, он попытался убежать. Его путь пролегал через болотистую местность, где на него напал аллигатор. Ривасу удалось отбиться от рептилии, но скрыться от правоохранителей он уже не смог.

Мир
Израиль
крокодилы
охрана
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