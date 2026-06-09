Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора Аллигатор помог полиции задержать нетрезвого водителя в американской Луизиане

Аллигатор помог полиции штата Луизиана задержать нетрезвого водителя, сообщил телеканал NBC News. Инцидент произошел в округе Джефферсон-Пэриш.

Когда полиция остановила автомобиль 40-летнего Виктора Риваса, он попытался убежать. Его путь пролегал через болотистую местность, где на него напал аллигатор. Ривасу удалось отбиться от рептилии, но скрыться от правоохранителей он уже не смог.

В результате мужчина был госпитализирован с рваными ранами рук и позже арестован. Полиция напомнила, что вождение в нетрезвом виде может привести к опасным последствиям.

Ранее на жителя индийской деревни Баличандрапур Даса напал крокодил во время купания в реке. По словам пострадавшего, огромная рептилия неожиданно бросилась на него, схватив за ноги. Крики мужчины привлекли внимание других купающихся, которые сразу бросились на помощь.

До этого в Индии тигр растерзал четырех женщин, собиравших листья дерева тенду. При этом еще девять женщин из этой группы смогли спастись. Родственники опознали погибших. Местные власти усилили патрулирование леса, а также рекомендовали жителям не ходить туда поодиночке.