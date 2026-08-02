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02 августа 2026 в 23:44

«Акт устрашения»: в посольстве РФ дали оценку украинскому теракту в Москве

Посольство РФ в Риме: украинский теракт в Москве был актом устрашения итальянцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Взрыв в итальянском ресторане в центре Москвы был спланирован Киевом как демонстрация угрозы для граждан Италии, работающих в России, и стал «актом устрашения», заявили представители посольства РФ в Риме. По мнению дипломатов, произошедшее подтверждает, что подобные преступления выходят за пределы России и представляют угрозу для стран Европы, в том числе Италии.

Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев, — указали дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что любые контакты с киевским руководством, его финансирование и поставки оружия делают государства и частных лиц соучастниками терактов. Итальянские власти пока официально не комментировали заявление посольства РФ.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства в центре Москвы погибли пять человек, включая женщину, предположительно пронесшую бомбу, и пострадали 19 посетителей. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Ранее ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что женщина, пытавшаяся пронести самодельное взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади, могла не знать о содержимом коробки. Эксперт отметил, что подобные схемы уже встречались: ей могли пообещать хорошие деньги за доставку, сообщив, что она должна просто передать коробку на юбилее.

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