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02 августа 2026 в 19:25

Россиян предупредили об опасности открытых Wi-Fi-сетей

«Известия»: банковские данные могут украсть через общественные Wi-Fi-сети

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Подключение к открытым Wi-Fi в общественных местах может быть небезопасным, рассказала «Известиям» основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая. По ее словам, злоумышленники могут маскировать свои точки доступа под официальные сети, чтобы похитить банковские данные пользователей. Кроме того, проблемой для путешественников может стать роуминг.

Еще одной распространенной проблемой становится неконтролируемый роуминг. Если оставить включенным мобильный интернет на домашней сим-карте, смартфон может автоматически обновлять приложения, синхронизировать фотографии и использовать трафик по высоким тарифам, — заявила Кашницкая.

Эксперт советует подготовить смартфон перед поездкой. Заранее рекомендуется скачать офлайн-карты, сохранить билеты, документы и контакты, а также установить приложения-переводчики, которые будут работать без доступа к интернету.

«Новость дополняется…

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