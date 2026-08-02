Российские ученые создали генетический атлас болезней сердца

ФМБА России создало первый в стране валидированный справочник генетических особенностей россиян, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новый цифровой ресурс позволяет врачам оценивать риск развития более 150 патологий сердца и сосудов на основе генетических данных пациента.

База кардиогерминальных вариантов уже доступна пользователям Национального информационного ресурса, содержащего сведения о популяционных иммунологических и генетических исследованиях. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, с 25 июня ресурс начал применяться в клинической практике. Ранее российские специалисты были вынуждены использовать зарубежные базы данных, которые не учитывали особенности генетики населения страны.

В основу справочника легли результаты исследования геномов более 11 тысяч россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые сопоставили выявленные генетические особенности с риском развития различных патологий. Кроме того, при создании базы использовали данные полногеномного анализа 200 тысяч условно здоровых жителей из всех регионов России.

В ФМБА отметили, что новый ресурс поможет врачам точнее прогнозировать вероятность развития заболеваний и подбирать профилактику или лечение еще до появления первых симптомов. В дальнейшем агентство планирует создать аналогичные генетические справочники по злокачественным новообразованиям, сахарному диабету и аутоиммунным заболеваниям.